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فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود برتبة جندي أمن ودوريات بحري

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود برتبة جندي أمن ودوريات بحري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود برتبة (جندي أمن ودوريات بحري) للعمل في المناطق البحرية لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر ــ التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا الموافق 30 / 1 / 1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا الموافق 4 / 2 / 1441هـ على الرابط التالي WWW.jobs.sa.

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