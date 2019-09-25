المتحدث الرسمي لهيئة التقويم: معايير المناهج تحُث على المواطنة المسؤولة

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

رفع المشرف العام للاتصال والإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب نايف بن مونس العبدلي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والشعب السعودي بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية، سائلًا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يحقق لبلادنا المزيد من التقدم والازدهار.

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وأفاد “العبدلي” في تصريح له، بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، وانعكس هذا الاهتمام على “هيئة تقويم التعليم والتدريب” في تمكينها من المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لرسم المستقبل المشرق لأبناء الوطن.

وبهذه المناسبة، أوضح أن ما تضمنته المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام التي بنتها الهيئة حول المواطنة المسؤولة، تعد أولوية من أولويات المعايير وأساس بنائها، وتطبيقها، وتقويمها، من أجل تحقيق الولاء للوطن وقيادته في نفوس الطلاب، والتمثل بسمات الشخصية السعودية المتوازنة الطموح، والمواطنة الواعية القائمة على معرفة الحقوق وتأدية الواجبات، وعلى الأسرة وتعزيز أدوارها الحيوية في التربية ونهضة المجتمع والوطن، وذلك بالمحافظة على مقوماته ومكتسباته، ومدخراته، والاعتزاز بمنجزاته والمشاركة فيها، والمحافظة على التراث الوطني والتعريف به.

واختتم تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله لهذا الوطن قادته، وأنْ يديم على مملكتنا الغالية خيرها وعزتها وأمنها وأمانها.