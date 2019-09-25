شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تدريب السجون بجدة يحتفل بيوم الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أقام مركز تدريب المديرية العامة للسجون بجدة أمس (الثلاثاء) الموافق للرابع والعشرين من سبتمبر، احتفالاً بمناسبة مرور الذكرى التاسعة والثمانون لتوحيد المملكة تحت شعار «همة حتى القمة»، وذلك بحضور سعادة مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش، ومساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير اللواء ركن دكتور عبدالله بن فضل الشهري، وعدد من قادات وضباط مراكز التدريب من القطاعات الأمنية المختلفة بالمنطقة. ورفع قائد مركز التدريب المقدم عامر بن علي آل سلطان، باسمه ونيابة عن كافة منسوبي مركز التدريب التهنئة الصادقة بهذه المناسبة الوطنية الغالية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي كافة.

واشتمل هذا الاحتفال على عرض عسكري شارك فيه كتلة عسكرية من الجانب الباكستاني الصديق، انتهى بتشكيل المتدربين بأجسادهم لرقم 89، كذلك تخلّل الاحتفال عرض مرئي عن ملوك المملكة منذ بداية توحيدها على يد الملك المؤسس، ووصولاً إلى العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. عقب ذلك أوبريت غنائي قام بأدائه فرقة للفنون الشعبية، وانتهت فقرات الحفل بالعرضة السعودية لما لها أهمية بالغة بتراث المملكة.

وذكر «المقدم آل سلطان»: أن اليوم الذي وفّق الله فيه الملك المؤسس للمّ الشتات، وتوحيد البلاد، وإعلان هذا الكيان الشامخ، يومٌ جديرٌ بالاعتناء والاحتفاء. وأضاف: بأننا مطالبون من مختلف مواقع المسؤولية بالحفاظ على هذا الكيان، وحمايته وتطويره، والوقوف صفّاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمننا ومقدساتنا ومكتسباتنا.