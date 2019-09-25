شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يصل إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) وصل رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له, إلى جدة اليوم. وصل رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له, إلى جدة اليوم. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل , ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق, وأمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر.



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