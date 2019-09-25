، محافظ "النقد".. متحدثًا رئيسًا في ندوة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
يستضيف التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، غدًا الخميس في ندوته الشهرية الثالثة، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، متحدثًا رئيسًا في الندوة.
وسيسلط "الخليفي" الضوء في محاضرته التي سيلقيها , على جوانب مهمة في محاربة تمويل الإرهاب، استنادًا إلى خبرته الواسعة في هذا المجال.
ويمثّل مجال محاربة تمويل الإرهاب أحد المجالات الأربعة لعمل التحالف، التي تشمل بالإضافة إليه المجال الفكري والإعلامي والعسكري.
ويعمل التحالف على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بمجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، وتيسير تبادل المعلومات فيما بينها، ودعم عمليات الوقاية والكشف المتعلقة به، وتطوير أطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية لهذا المجال.
محافظ "النقد".. متحدثًا رئيسًا في ندوة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهابوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-25
يستضيف التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، غدًا الخميس في ندوته الشهرية الثالثة، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، متحدثًا رئيسًا في الندوة.
وسيسلط "الخليفي" الضوء في محاضرته التي سيلقيها , على جوانب مهمة في محاربة تمويل الإرهاب، استنادًا إلى خبرته الواسعة في هذا المجال.
ويمثّل مجال محاربة تمويل الإرهاب أحد المجالات الأربعة لعمل التحالف، التي تشمل بالإضافة إليه المجال الفكري والإعلامي والعسكري.
ويعمل التحالف على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بمجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، وتيسير تبادل المعلومات فيما بينها، ودعم عمليات الوقاية والكشف المتعلقة به، وتطوير أطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية لهذا المجال.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
04:33 PM
"الخليفي" يلقي محاضرة للتركيز على كيفية محاربة تمويل الإرهاب
يستضيف التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، غدًا الخميس في ندوته الشهرية الثالثة، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، متحدثًا رئيسًا في الندوة.
وسيسلط "الخليفي" الضوء في محاضرته التي سيلقيها , على جوانب مهمة في محاربة تمويل الإرهاب، استنادًا إلى خبرته الواسعة في هذا المجال.
ويمثّل مجال محاربة تمويل الإرهاب أحد المجالات الأربعة لعمل التحالف، التي تشمل بالإضافة إليه المجال الفكري والإعلامي والعسكري.
ويعمل التحالف على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بمجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، وتيسير تبادل المعلومات فيما بينها، ودعم عمليات الوقاية والكشف المتعلقة به، وتطوير أطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية لهذا المجال.
، محافظ "النقد".. متحدثًا رئيسًا في ندوة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ "النقد".. متحدثًا رئيسًا في ندوة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.