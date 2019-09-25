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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي. حيث رحب -أيده الله- بدولته، فيما أبدى دولة رئيس الوزراء العراقي سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- مأدبة غداء تكريماً لرئيس الوزراء العراقي.
حضر الاستقبال والمأدبة، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والوزراء.
خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء العراق ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي. حيث رحب -أيده الله- بدولته، فيما أبدى دولة رئيس الوزراء العراقي سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- مأدبة غداء تكريماً لرئيس الوزراء العراقي.
حضر الاستقبال والمأدبة، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والوزراء.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
04:24 PM
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
04:43 PM
بحضور عدد من الأمراء والوزراء
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي. حيث رحب -أيده الله- بدولته، فيما أبدى دولة رئيس الوزراء العراقي سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- مأدبة غداء تكريماً لرئيس الوزراء العراقي.
حضر الاستقبال والمأدبة، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والوزراء.
، خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء العراق ويقيم مأدبة غداء تكريماً له ،
المصدر : الخليج 365
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