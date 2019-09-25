، "بلومبيرج": تعافي السعودية من هجمات "أرامكو" أسرع من المتوقع ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعادت طاقتها الإنتاجية إلى مستوياتها ما قبل الاعتداء

نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن السعودية تمكنت من استعادة طاقتها الإنتاجية للنفط إلى أكثر من 11 مليون برميل يومياً، ما يؤكد أن المملكة تتعافى بشكل أسرع من المتوقع من هجمات أرامكو.

وأفادت المصادر بأن "أرامكو" أبلغت محللي صناعة النفط في الظهران أنها استعادت طاقتها الإنتاجية إلى مستوياتها قبل الهجمات، والبالغة 4.9 ملايين برميل يومياً في بقيق و1.3 مليون برميل يومياً في خريص.

وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، ذكرت "بلومبرج" أن هذه الأنباء أدّت إلى انخفاض سعر الخام بمقدار 1.7 في المائة في لندن، بعد أن أدّت الهجمات في وقت سابق من هذا الشهر إلى ارتفاع قياسي في أسعار النفط.