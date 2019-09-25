، بالصور.. حريق بمدرسة بنات بالشرقية و"التعليم" تؤكد: لا إصابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشلعان وقف شخصياً على الحادث للاطمئنان

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"الخليج 365" أنه وقع اليوم حريق محدود بمكيف أحد الفصول الدراسية بمدرسة الابتدائية الخامسة للبنات في صفوى، حيث تم خلال ذلك إخلاء الطالبات بنجاح تام إلى ساحة الفناء الخارجي دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بين الطالبات ولله الحمد.

وبيّن "الباحص" أن فرقة من الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي باشروا الحالة وإخماد الحريق وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لحالة إحدى الموظفات التي تعاني من أزمة تنفسية، ومن ثم إسعافها لمستشفى صفوى العام، وحالتها مستقرة ومطمئنة ولله الحمد.

وأشار "الباحص" إلى أن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان وقف شخصياً على المدرسة؛ بهدف الاطمئنان على سلامة الطالبات ومنسوبات المدرسة، موجهاً بسرعة العمل على استبدال المكيف وإزالة الضرر وإعادة الطالبات لمقاعدهن الدراسية بعد التأكد من سلامة الفصل.