محمد بن مسعود - الدمام - لخلل في برمجة نظام مساعد تجنب الاصطدام أعلنت وزارة التجارة استدعاء 52 مركبة من نوع كيا OPTIMA سنة الصنع 2019 / 2020؛ لخلل في برمجة نظام مساعد تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)؛ قد يؤدي إلى عدم عمل نظام الفرامل الآلي مما يزيد من خطر وقوع حادث. وطالبت الوزارة المستهلكين بالتحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً. "التجارة" تستدعي 52 مركبة كيا "أوبتيما" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-25 أعلنت وزارة التجارة استدعاء 52 مركبة من نوع كيا OPTIMA سنة الصنع 2019 / 2020؛ لخلل في برمجة نظام مساعد تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)؛ قد يؤدي إلى عدم عمل نظام الفرامل الآلي مما يزيد من خطر وقوع حادث. وطالبت الوزارة المستهلكين بالتحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً. Advertisements 25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 12:15 PM لخلل في برمجة نظام مساعد تجنب الاصطدام لخلل في برمجة نظام مساعد تجنب الاصطدام أعلنت وزارة التجارة استدعاء 52 مركبة من نوع كيا OPTIMA سنة الصنع 2019 / 2020؛ لخلل في برمجة نظام مساعد تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)؛ قد يؤدي إلى عدم عمل نظام الفرامل الآلي مما يزيد من خطر وقوع حادث. وطالبت الوزارة المستهلكين بالتحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً. ، "التجارة" تستدعي 52 مركبة كيا "أوبتيما" ،

المصدر : الخليج 365

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