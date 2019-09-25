، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8030.29 نقطة ،

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 39.26 نقطة ليقفل عند مستوى 8030.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الزامل للصناعة، وجبسكو، وتكوين، وبتروكيم، وأسمنت السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الأهلية، والسعودي الفرنسي، والأبحاث والتسويق، وساب، وسامبا، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.53% و4.36%.
وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، والجزيرة، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، وسابك، والإنماء، ودار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 8.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3642.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 75 ألف سهم تقاسمتها 104 صفقات.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 03:59 PM
بتداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال لأكثر من 125 مليون سهم
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 39.26 نقطة ليقفل عند مستوى 8030.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الزامل للصناعة، وجبسكو، وتكوين، وبتروكيم، وأسمنت السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الأهلية، والسعودي الفرنسي، والأبحاث والتسويق، وساب، وسامبا، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.53% و4.36%.
وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، والجزيرة، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، وسابك، والإنماء، ودار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 8.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3642.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 75 ألف سهم تقاسمتها 104 صفقات.
، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8030.29 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
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