تعرف على فعاليات مهرجان شتاء طنطورة 2019 في السعودية

انطلقت فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة 2019" العالمي الثاني بعد نجاح موسمه الأول 2018 مجدداً للاحتفال بالفنون والثقافة والتراث والتاريخ في منطقة العلا التاريخية.

وبدأت فعاليات المهرجان من تاريخ 22 ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019م وتستمر حتى 12 رجب 1441 هـ الموافق 7 مارس 2020 م.

ويدعو المهرجان عشاق الفنون والثقافة من حول العالم للاستمتاع بمجموعة من العروض والفعاليات والتجارب الثقافية والفنية والتراثية الغنية ضمن أجواء "محافظة العلا" التاريخية، والتي تحتضن "الحجر" أو ما يعرف "بمدائن صالح" وهو أول المواقع المسجلة في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في المملكة العربية السعودية.

ويشارك هذا العام فنانين عالميين على مسرح مرايا المميز يقومون بتأدية أنماطاً فنية مختلفة منهم الفنان انريكي ايجليسياس بتاريخ 21 فبراير، والفنان العالمي ليونيل ريتشي بتاريخ 28 فبراير الذي أكد في تصريحه أنها الزيارة الأولى له للمملكة ويعتبرها فرصة وتجربة استثنائية، بالإضافة إلى المشاركة الثانية لكل من الفنان عمر خيرت والفنان ياني.

كما ستتضمن الفعاليات مجموعة غنية من الأنشطة المخصصة لمحبي الفن والثقافة بالإضافة لهواة المغامرات وعشاق التاريخ والرياضة بما فيها مهرجان المناطيد، وفعالية "رحلات الطائرات الكلاسيكية، وغيرها من الفعاليات الأخرى.