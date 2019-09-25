التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب يحتفل بـ«اليوم الوطني» السعودي

احتفل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، في مقر مركز التحالف بالرياض، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في التحالف ومنسوبيه.
وأقيم حفل خطابي ألقى فيه رئيس الوفد السعودي بالتحالف، اللواء الركن محمد بن عبدالخالق الغامدي، كلمة ترحيبية.
كما تحدث أثناء الاحتفال ممثلو المملكة في كل من المجالين الفكري والإعلامي الدكتور زايد بن عجير الحارثي، والدكتور محمد بن سليمان الصبيحي.
ورفع الجميع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.
ثم عُرض فيلم وثائقي يروي تاريخ تأسيس المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، والتطور المستمر والنهضة الحضارية التي تشهدها السعودية في ظل قيادتها الرشيدة.
وتأتي هذه الاحتفالية تأكيداً على الدور الذي يلعبه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في رسالته لنبذ خطاب الكراهية ونشر السلم وروح الأخوة بين الدول الأعضاء ودول العالم أجمع وتوحيد الصف وتنسيق الجهود في الحرب على التطرف العنيف والإرهاب.
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