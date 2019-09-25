- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 11.5 مليون سيجارة و 26 ألف زجاجة خمر بمنفذ البطحاء والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
تمكّن رجال الجمارك في منفذ البطحاء، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الممنوعات إلى داخل المملكة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة داخل شاحنتين.
وأوضحت جمارك منفذ البطحاء بأن الشاحنتين كانتا تحويان أكثر من 26 ألف زجاجة خمر، إضافةً إلى كمية كبيرة من السجائر بلغت 11 مليون و400 ألف سيجارة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | إحباط تهريب 11.5 مليون سيجارة و 26 ألف زجاجة خمر بمنفذ البطحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.