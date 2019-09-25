بندر بن خالد الفيصل يدشن كأس السعودية ويعلن خطط نادي الفروسية

2019-09-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

يُنظم نادي الفروسية يوم الاثنين القادم حفل تدشين سباق كأس السعودية العالمي في نسخته الأولى والسباقات المصاحبة، وإعلان برنامج سباقات موسم الرياض، واستراتيجية النادي، بالإضافة لمؤتمر صحفي يعقده الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، وذلك في فندق الفيرمونت بمدينة الرياض الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويشارك في المؤتمر المُلاك والمدربون والمهتمون برياضة الفروسية، وكذلك وسائل الإعلام، حيث من المقرر أن يعلن رئيس مجلس إدارة النادي الكثير من التفاصيل المتعلقة بتنظيم سباق كأس السعودية العالمي للفروسية الذي سيقام في شهر فبراير القادم.

كما سيكشف عن برنامج سباقات موسم الرياض وعن استراتيجية النادي تجاه ميادين الخيل بمختلف مناطق المملكة، وأهم المستجدات في نشاطات وبرامج نادي الفروسية في موسمه القادم.







