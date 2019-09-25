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التقاعد: إيداع جميع معاشات شهر سبتمبر والراجحي يعلق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت مؤسسة التقاعد لجميع عملائها الذين لديهم حسابات في بنك الراجحي أنه تم تحويل جميع معاشات شهر سبتمبر 2019 للبنك.
وقالت مؤسسة التقاعد إنه في حالة عدم الإيداع يمكن مراجعة بنك الراجحي.
جاء ذلك بعد شكوى الكثير من المتقاعدين من تأخر إيداع مستحقاتهم لهذا الشهر، حيث رد بنك الراجحي على استفسارات عديدة بالتأكيد أنه سيتم إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين خلال الساعات المقبلة.
ويأتي صرف المعاشات انطلاقًا من حرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة المتقاعدين وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشي لهم.
وتودع المؤسسة المعاشات التقاعدية عبر نظام (تحويل صرف سريع)؛ وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات الصرف عبر جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.
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