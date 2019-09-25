شكرا لقرائتكم أحوال جوية غير مستقرة على تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-25 أحوال جوية غير مستقرة على تبوك متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من نشاطٍ في الرياح السطحية، على عددٍ من محافظات منطقة تبوك.

ويشمل التنبيه محافظة الوجه وأملج وضباء، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحوال جوية غير مستقرة على تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.