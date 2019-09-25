2019-09-25

إزالة أكثر من 120 مترًا من التجاوزات في سوق الجمعية بأبها

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

شددت أمانة منطقة عسير على أهمية التزام أصحاب المباني والمحلات التجارية بالأنظمة والتعليمات التي تكفل حقوق المشاة وتوفر السلامة والراحة لهم، مؤكدة ضرورة مسارعة المخالفين إلى إزالة أي عوائق تحد من انسيابية حركة المشاة وتنقلاتهم على الأرصفة والممرات المخصصة من أجلهم.

جاء ذلك بعد أن نفذت فرق الرقابة التابعة لأمانة عسير حملة إزالة موسعة على عدد من المحلات التجارية بسوق الجمعية بمدينة أبها، عقب الاعتداء على خطوط التنظيم بمساحة قاربت 120 مترًا.

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وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن راحة المشاة وتمكينهم من التنقل الآمن تمثل أولوية، لذا حرصت على توفير ممرات مشاة ملائمة حول المباني والمحلات التجارية وأمامها وتهيئتها بما ينسجم مع أهداف تعزيز الوجه الحضاري لمدينة أبها.

وأكدت الأمانة أن أبرز التجاوزات والمخالفات تتمثل في التوسع من قبل بعض أصحاب المباني والمحلات التجارية خارج حدود ملكيتهم، وتحديداً على الأرصفة المحيطة بمواقع المباني والممرات والتعدي على الأرصفة بتغيير تصميماتها أو إتلاف أجزاء منها أو دهانها أو تغطيتها أو وضع لوحات متحركة أو ثابتة عليها، إلى جانب التلوث البصري الناتج عن تلك التجاوزات وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

وأهابت بأصحاب المباني والمحلات التجارية سرعة الاستجابة، وإزالة جميع هذه المخالفات والتجاوزات حتى لا تضطر الأمانة إلى إزالتها واتخاذ الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.