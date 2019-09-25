2019-09-25

إيران مستعدة لإعطاء ضمانات وقبول تعديلات على الاتفاق النووي

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال متحدث إيراني إن طهران مستعدة لإعطاء ضمانات وقبول تعديلات محدودة على الاتفاق النووي في حال عادت واشنطن للاتفاق ورفعت العقوبات.

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ويوم أمس، أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أنها تحدثت مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن الاتفاق النووي والوضع الإقليمي.

وقالت ميركل: إنها تحدثت مع روحاني حول كيفية تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية: إن أنجيلا ميركل بحثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع المتعلق بإيران وقضايا تجارية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.