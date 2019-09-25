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إيران مستعدة لإعطاء ضمانات وقبول تعديلات على الاتفاق النووي
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال متحدث إيراني إن طهران مستعدة لإعطاء ضمانات وقبول تعديلات محدودة على الاتفاق النووي في حال عادت واشنطن للاتفاق ورفعت العقوبات.
ويوم أمس، أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أنها تحدثت مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن الاتفاق النووي والوضع الإقليمي.
وقالت ميركل: إنها تحدثت مع روحاني حول كيفية تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية: إن أنجيلا ميركل بحثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع المتعلق بإيران وقضايا تجارية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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