حساب المواطن يوضح حقيقة زيادة قيمة مبالغ الدعم وشروط تسجيل الزوجة…

بدأ برنامج حساب المواطن في الإستعداد للكشف عن نتائج الأهلية للدفعة 23 عن شهر أكتوبر والمقرر صرفها يوم العاشر من الشهر ذاته، مشيرًا إلى أن صرف دفعات الحساب لا تُصرف إلا يوم العاشر من كل شهر ميلادي، باستثناء أن يوافق يوم الصرف يوم عطلة رسمية بالبلاد فيتم تقديمها أو تأخيرها يوم واحد، كما رد على عدد من استفسارات المواطنين بشأن ما يخص الحساب، أبرزها كيفية تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي في البرنامج.

المستفيدين من حساب المواطن والشروط

وحتى تكون ضمن المستفيدين من دفعات حساب المواطن، لابد وأن ينطبق عليك الشروط التالية:

أن تكون حاملًا لبطاقة تنقل.

أن تكون مقيم داخل حدود المملكة.

ألا تكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة مدى جودة بيانات الجهة.

المستفيدين:

حقيقة زيادة الدعم

وعن الأخبار المتداولة بشأن إمكانية زيادة الدعم المُقدم من حساب المواطن للمستفيدين خلال الدفعات اتلمقبلة، فقد أشار بيان للبرنامج عبر تويتر، إلى أنه لا توجد زيادة في قيمة الدعم خلال الفترة المقبلة.

كيفية تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي

وأضاف برنامج حساب المواطن، بأنه يوجد 5 حالات تمكن الزوجة من التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي، وهي:

الزوجة المهجورة. متزوجة من غير سعودي. عائلة سجين. عائلة فاقد الأهلية. زوجها غائب.

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التسجيل في حساب المواطن والحاسبة التقديرية

والآن يتبقى فقط معرفة كيفية التسجيل عبر حساب المواطن وحساب الحاسبة التقديرية لقيمة الدعم المُقدم عبره، وللتسجيل يُرجى الدخول لرابط البوابة: https://www.ca.gov.sa/، ثم تسجيل بيانات الشخصية كالإسم ورقم الهاتف ورقم هويتك وتسجيل دخول وتغيير كلمة المرور مع توضيح كافة البيانات الأخرى المتعلقة بحالتك المادية، بينمما يتم معرفة الحاسبة التقديرية لقيمة الدعم وفقًا للخطوات التالية:

الضغط على خانة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

يظهر بعدها مبلغ الاستحقاق التقديري.