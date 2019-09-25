أمير مكة ونائبه يرفعان الشكر لخادم الحرمين بافتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة افتتاحه لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وقال الفيصل في برقية خطية "يسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي المنطقة، أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وافتتاح المحطة الخامسة لقطار الحرمين لرفع الطاقة الاستيعابية في صالات القدوم والمغادرة للمطار، باستخدام التقنية الحديثة والمتطورة لراحة المسافرين بشكل عام والحجاج والمعتمرين بشكل خاص وفق رؤية 2030 لصرح حضاري يحمل اسم المؤسس - طيب الله ثراه".

وأضاف "يواكب المشروع النهضة الحضارية التي تشهدها بلادنا الغالية في عهدكم الزاهر الميمون في الوقت الذي يسعد فيه كل مواطن باليوم الوطني لتوحيد المملكة".

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وختم الأمير بالقول "حفظكم الله سيدي، وأمد في حياتكم الغالية قائدا ورائدا لمسيرة الخير والعطاء والازدهار والبناء خادما للحرمين الشريفين، وسندا للإسلام والمسلمين".

من جهة أخرى رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نظير تفضله بافتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وقال بدر بن سلطان "يسرني ويشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم خالص الشكر والامتنان لتفضلكم بتدشين مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة والمحطة الخامسة لقطار الحرمين".

وأضاف "إن هذا الإنجاز الحضاري التنموي يعكس اهتمامكم، وولي عهدكم الأمين بتعزيز مكانة المملكة عالميا كدولة مؤثرة فـي صناعة الطيران المدني الدولي، كما يعمل على إيجاد بيئة حديثة ومتطورة لخدمة ضيوف الرحمن محققا بذلك الرؤية الطموحة 2030".

واختتم نائب أمير المنطقة بالقول "يتزامن تدشينكم لهذا المشروع الرائد مع اليوم الوطني لتوحيد السعودية ليؤكد المضي قدما نحو النماء والبناء فـي مملكتنا الغالية، سائلا الله أن يطيل فـي عمركم، ويجعلكم ذخرا للأمتين العربية والإسلامية، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها فـي ظل قيادتكم الحكيمة".