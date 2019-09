"شتاء طنطورة" يعود إلى محافظة العلا بموسمه الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

بعد نجاح موسمه الأول الذي انطلق في العام 2018، يعود "شتاء طنطورة" العالمي مجدداً للاحتفال بالفنون والثقافة والتراث والتاريخ في منطقة العلا التاريخية، حيث ستبدأ الفعاليات من تاريخ 19 ديسمبر وتتواصل حتى تاريخ 7 مارس 2020.

ويدعو شتاء طنطورة عشاق الفنون والثقافة من حول العالم للاستمتاع بمجموعة من العروض والفعاليات والتجارب الثقافية والفنية والتراثية الغنية ضمن أجواء "محافظة العلا" التاريخية، والتي تحتضن "الحجر" أو مايعرف "بمدائن صالح" وهو أول المواقع المسجلة في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في المملكة العربية السعودية.

وسيضم الموسم مشاركة فنانين عالميين تميزوا بتأدية أنماطاً فنية مختلفة بمن فيهم الفنان انريكي إيغليسياس، ملك موسيقى البوب اللاتينية (بتاريخ 21 فبراير)، بالإضافة إلى الفنان العالمي ليونيل ريتشي(28 فبراير)، الحائز على جوائز أوسكار وغرامي، حيث سيقوموا بإحياء حفلات استثنائية على مسرح مرايا المميز.

ويعتبر إنريكي إيغليسياس من أكثر الفنانين اللاتينيين مبيعاً وصاحب 31 أغنية على لائحة مجلة بيلبورد للأغاني اللاتينية الأكثر استماعاً، بالإضافة إلى تصدره لوائح بيلبورد عن فئات مختلفة بلغت مجتمعة 105.

أما ليونيل ريتشي فيعتبر أحد أكثر الفنانين شعبيةً في العالم، وصاحب أغاني خالدة في وجدان الجماهير مثل Endless Love "الحب الأبدي" و Hello "مرحبا". كما يعد ريتشي واحد من اثنين من كتاب الأغاني الذي حققت ألبوماته المرتبة الأولى لتسع سنوات متتالية. وهو أيضًا من أفضل الفنانين مبيعاً في العالم، بإجمالي 100 مليون ألبوم حول العالم. كما حاز ريتشي على جائزة أوسكار وجولدن غلوب وأربعة جوائز جرامي، وشارك في لجنة تحكيم أمريكان أيدول بموسمه الحالي إضافة إلى كتابة واحدة من أهم أغاني البوب في التاريخ، We Are the World "نحن العالم" ، للولايات المتحدة الأمريكية من أجل إفريقيا

وبهذه المناسبة، صرح الفنان العالمي ليونيل ريتشي: " إنه لمن دواعي سروري أن أقوم بزيارة المملكة العربية السعودية للمرة الأولى وذلك للمشاركة في إحياء فعاليات شتاء طنطورة. ولطالما رغبت بمشاركة فني مع العالم بأسره، ولذا فإن الفرصة المتاحة لي اليوم ستكون تجربة استثنائية بحق وأرجو أن تكون حدثاً لا ينسى يستمتع به الجميع.

واستلهاماً من عروضهم الناجحة السابقة في الموسم الأول، يعود كل من عمر خيرت وياني لإحياء حفلات في الموقع التاريخي العريق بموسمه الجديد للعام 2019. حيث يقدم عمر خيرت، الفنان والمؤلف الموسيقي المصري حفله على مسرح مرايا بتاريخ 27 ديسمبر 2019. في حين أن الفنان والمؤلف الموسيقي اليوناني العالمي المشهور ياني من المقرر أن يقدم حفلاً بتاريخ 7 فبراير 2020.

ويشمل برنامج شتاء طنطورة المنوع أيضاً عرض مسرحي مستلهم من أمجاد وتاريخ العلا تقدمها فرقة كراكلا العالمية بعنوان "جميل بثينة" وذلك في تاريخ 14 فبراير 2020. وبالإضافة لذلك، سيتم تقديم حفلاً لموسيقى بيتهوفن، إحياءً لذكرى المؤلف الموسيقي العالمي الخالد وذلك بتاريخ 3 يناير 2020. ويمكن للجمهور التعرف على المزيد من المعلومات حول فعاليات المهرجان المتميزة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.experiencealula.com، كما سيتم طرح تذاكر المهرجان للجمهور مع بداية شهر أكتوبر 2019.

وستتضمن فعاليات الموسم الثاني من "شتاء طنطورة" مجموعة غنية من الأنشطة والفعاليات المخصصة لمحبي الفن والثقافة بالإضافة لهواة المغامرات وعشاق التاريخ والرياضة بما فيها مهرجان المناطيد، وفعالية "رحلات الطائرات الكلاسيكية"، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (مُلتقى الفرسان)، وهو ثاني أكبر سباق للقدرة والتحمل على مستوى العالم، وتجارب للطهي تحت النجوم تنظم بإشراف طهاة عالميين حائزين على تصنيف درجة ميشلان. ويحتضن الموسم أيضاً فعاليات جاذبة أخرى كالأسواق التراثية جنباً إلى جنب مع المناطق المخصصة للعلامات التجارية العالمية الراقية. ويمكن لزوار شتاء طنطورة القيام بجولات ضمن المواقع التاريخية العريقة، والتي تمتد جذورها إلى حوالي 0200 عام، والاستمتاع بتجربة فريدة تنقل الزائر برحلة عبر الزمن بواسطة تكنولوجيا الواقع الافتراضي.

وقد استضاف الموسم الأول من "شتاء طنطورة" في العام الماضي ما يزيد عن 37 ألف زائر من حول العالم وذلك على مدى 10 أسابيع، كما شهدت مشاركة أسماء عالمية معروفة من الفنانين العالميين مثل بوتشيللي وياني، والفنانة العربية المتميزة ماجدة الرومي، وعازف البيانو الصيني لانغ لانغ. وبناءً على النجاح المتميز الذي حققه الموسم الأول، سيتم زيادة برنامج فعاليات الموسم الحالي لمدة أسبوعين إضافيين ومن المتوقع أن يستقطب 40 ألف زائراً للتمتع بالعروض الثرية للثقافة والتراث.

ويستلهم "شتاء طنطورة" من التقاليد العريقة والملهمة لمحافظة العلا التي كانت تحتفي تاريخياً بمواسم تغير الفصول، حيث يعد البرنامج احتفالاً ببدء موسم الشتاء. ويتيح للزوار التمتع بالجوهر الحقيقي للمحافظة وذلك بدءً من أسواقها التراثية والمتنوعة، وصولاً إلى عروض الأداء المحلية. ويوفر الموسم الوجهة الوحيدة التي تتيح للزائر التمتع بمثل هذه المجموعة المتميزة من الأنشطة في موقع تاريخي يقف شاهداً على عظمة حضارات إنسانية ما تزال صروحها ماثلة لليوم.

وسيتم تنظيم فعاليات هذا العام من "شتاء طنطورة" تحت شعار "رحلة عبر الزمن في موقع تاريخي خالد" وذلك وفقاً لأربعة محاور للفعاليات:

إعادة تجسيد التراث

واحة الثقافة

المغامرة والاكتشاف

الملاذ

إعادة تجسيد التراث: من خلال هذا المحور يوفر "شتاء طنطورة" للزوار تجربة استثنائية لمشاهدة معالم المدن التاريخية القديمة، ليس فقط كمعالم أثرية ولكن كمجتمعات حية، حيث سيتم تعريف الزوار كيف عاشت الحضارات القديمة من خلال تجارب متنوعة يشرف عليها رواة قصص محترفون يمنح من خلالها الضيوف فرصة معايشة المواقع التاريخية والمشاركة في التقاليد المحلية التي كانت تقام هنالك. كما ستتاح الفرصة للزوار تجربة أحدث وسائل التكنولوجيا والابتكار مثل الواقع الافتراضي وتطبيقات الأجهزة الذكية وذلك لعيش تجربة تفاعلية ممتعة مليئة بالمعلومات التعريفية عن هذه المواقع الحضارية. وبالإضافة لذلك أيضاً، تغطي أنشطة الموسم جوانب ثقافية متنوعة من خلال تقديم فعاليات مخصصة لفنون الطهي تشمل الأطعمة الشعبية التي تتوفر في المنتزة الشتوي وصولاً إلى فنون الطهي الراقية من أنحاء المنطقة المتوفرة في سوق وادي القرى وغيرها من المواقع الطبيعية الخلابة.

واحة الثقافة: ضمن هذا المحور سيقدم "شتاء طنطورة" نجوماً عالميين من حول العالم وذلك ضمن عروض فنية وثقافية متنوعة في "مسرح مرايا" الحديث الذي يتسع لـ 500 زائر، وصمم المبنى ليعكس جمال الجبال العالية وامتداد الطبيعة الفريدة والتاريخ الثقافي الغني الذي يحيط بهذه المنطقة. ويستطيع ضيوف الموسم الاستمتاع بعروض الأداء المتنوعة والمميزة التي يقدمها الفنانون الكلاسيكيون والأوبراليون من حول العالم.

المغامرة والاستكشاف: لمحبي التشويق والإثارة يقدم هذا المحور جرعة عالية من الأدرينالين ضمن فعاليات متنوعة. بدءً من "رحلات الطائرات الكلاسيكية" التي توفر للزوار مغامرات متميزة ومشاهدة معالم المنطقة من الأعلى على متن طائرات قديمة يرجع تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية. ولتجربة طيران هادئ عبر السماء، يوفر "مهرجان المناطيد" الثاني في العلا مقصداً محبباً لعشاق المناطيد على مستوى المنطقة لعيش تجربة التحليق في السماء بصحبة أسطول مكون من 100 منطاد، واستكشاف العجائب التي رسمتها آلاف السنين على أرض العلا أو للتمتع بالطيران بشكل مفرد عند موعد غروب الشمس. كما يمكن للزوار متابعة أكثر من 200 خيال من حول العالم سيتنافسون على مضمار يبلغ طوله 120 كيلومتر في إطار فعاليات كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (مُلتقى الفرسان)، وهو ثاني أكبر سباق على مستوى العالم من نوعه.

الملاذ: يتيح هذا المحور القيام بجولات حصرية تحت النجوم في ظل تواجد مطاعم عالمية فاخرة ذات تصنيف ميشلان تم إنشاؤها في مواقع ذات أهمية أثرية وطبيعة خلابة.

يدعو "شتاء طنطورة" زواره إلى مجموعة متميزة من الأنشطة الثقافية والتجارب الحصرية وجميعها ضمن مواقع ساحرة وتحت شعار "موسم يتخطى حدود الزمن في موقع تاريخي خالد".

وستقام فعاليات "شتاء طنطورة" خلال الفترة بين 19 ديسمبر وحتى 7 مارس 2020 في محافظة العلا التاريخية بالمملكة العربية السعودية. للمزيد من المعلومات حول المهرجان أو لشراء التذاكر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: experiencealula.com .