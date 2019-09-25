الجوازات : خدمة " إشارة " لذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع متوفرة في جميع الإدارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت المديرية العامة للجوازات جميع المستفيدين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع إلى الاستفادة من خدمة "إشارة" والتي تم تدشينها مؤخراً من قبل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات.

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وأوضحت الجوازات أنه تم تفعيل خدمة "إشارة" في جميع إدارات الجوازات في المناطق والمحافظات والمنافذ البرية، مبينة أن هذه الخدمة توفر الترجمة الفورية المباشرة للغة الإشارة التي تسهل التواصل بين السامع والأصم بكل خصوصية واستقلالية ومرونة من خلال منصة تدعم الاتصال المرئي وهي متوفرة في أجهزة الهواتف الذكية من خلال "تطبيق إشارة"، حيث يتوفر اتصال مرئي بين مركز الاتصال ومترجم لغة الإشارة في نفس الوقت من خلال المنصة للرد على جميع الاستفسارات والحصول على تواصل فعّال بكل خصوصية واستقلالية.

وأشارت الجوازات أن الهدف من هذه الخدمة توفير سبل الراحة للمراجعين والمتصلين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع من خلال تطبيق " إشارة " للترجمة الفورية من وإلى لغة الإشارة لتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

وحثت الجوازات جميع المستفيدين من ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع في حال كانت لديهم استفسارات أو متابعة لمعاملاتهم، الاتصال عبر تطبيق " إشارة " بمركز الاتصال الموحد (992) والتواصل مع مقدمي الخدمة من الجوازات بوجود المترجم كطرف ثالث للترجمة والحصول على المعلومات دون الحاجة لزيارة فروع الجوازات بهدف الوصول إلى أعلى درجات الرضا الممكنة.