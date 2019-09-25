السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ جدة صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: Advertisements "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، وسيصلى عليها إن شاء الله اليوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون" .



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كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي: وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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