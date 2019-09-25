السعودية | خادم الحرمين يلتقي رئيس الوزراء العراقي في جدة

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين يلتقي رئيس الوزراء العراقي في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الأربعاء في جدة، لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة.

وستركز المباحثات على "موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات، وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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الأمير خالد الفيصل وعبدالمهدي (من "واس")

ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة التي تستغرق ساعات عدة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن عبدالمهدي كان قد وصل، في وقت سابق الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر.