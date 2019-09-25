السعودية | تركي الفيصل للعربية.نت: جزء آخر من "ولد ملكا"

شكرا لقرائتكم تركي الفيصل للعربية.نت: جزء آخر من "ولد ملكا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن فيلم (ولد ملكاً) الذي تستقبله دور العرض السينمائية في السعودية والخليج، الخميس، سيتبعه جزء آخر يصور قصة فتح منطقة عسير من الفترة 1921-1932 والمرحلة التي بعدها، ولم يستبعد الفيصل أن تستمر سلسلة حلقات لتصوير معظم فترات تاريخ السعودية.

وأكد الفيصل في تصريحه أن فيلم (ولد ملكاً) استغرق 4 سنوات من التنسيق والكتابة والموافقات من قبل الأسرة حتى الموافقة النهائية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وجه دارة الملك عبد العزيز ووزارة الإعلام للإشراف على تفاصيله النهائية، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج الفيلم جاءت من مؤسسة "عفت" الخيرية، في حين تحمل مستثمر سعودي النصف الباقي من تكلفة الإنتاج.

كما أفاد الأمير تركي الفيصل في معرض رده على سؤال لـ"العربية.نت" بأنه لا توجد خطة قريبة لبث الفيلم على منصات الأفلام العالمية مثل نيتفليكس.

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اندرياس غوميز منتج الفيلم

رحلة بريطانيا

ويتناول الفيلم حياة الملك فيصل منذ ولادته 1906 حتى زيارته إلى لندن عام 1919، وذلك بإنتاج مشترك سعودي إسباني بريطاني، تحت إشراف المنتج الإسباني، أندريس غوميز، الحائز على جائزة الأوسكار، وصاحب فكرة ومبادرة تصوير فيلم "ولد ملكاً".

ومن جانبه، أوضح منتج الفيلم أندريس غوميز أنه اختار جزءا بسيطا من حياة الملك فيصل تمثلت في رحلته من السعودية إلى بريطانيا والتي استغرقت شهرين عبر البحر في كل اتجاه، وشهرين في بريطانيا قبل لقاء الملك جورج الخامس، وهي فترة مليئة بالقصص والصور التي تصلح لأن تكون فيلماً سينمائياً.

شخصية المؤسس

إلى ذلك قال راكان عبد الواحد، الذي جسد شخصية الملك عبد العزيز، إنه تم اختياره بناء على مقومات الشكل، كما استغرق منه تقمص شخصية الملك عبد العزيز وقتاً طويلاً للقراءة والدراسة وتجسيد الشخصية، مبيناً أنه لم يصل حتى إلى تجسيد ما نسبته 10% من شخصية الملك عبدالعزيز، متمنياً أن ينال أداؤه رضا المتابعين والنقاد.

وفي السياق نفسه، من المقرر أن تتم دبلجة الفيلم إلى 4 لغات عالمية أولها الإسبانية ، كما بدأت الشركة المنتجة التواصل مع شركات الطيران العالمية لعرضة على شاشات الركاب في الطائرات ، ولا سيما على الخطوط الجوية السعودية.