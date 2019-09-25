، "تعليم النماص" تُطلق مبادرة "الذهب الأخضر" احتفالاً باليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - لشحذ الهمم .. بمشاركة طلاب وطالبات وجهات حكومية

أطلقت الإدارة التعليمية بالنماص، أمس، فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة، تحت شعار "همّة حتى القمّة".

واشتملت الفعاليات على مبادرة الذهب الأخضر وتنومة وبني عمرو بسواعد أبناء وبنات الوطن؛ للتعبير عن حب هذا الوطن وتقديم خدمة وطنية ميدانية من خلال العناية بما يمثل هوية لمنطقة عسير عامة والنماص وتنومة وبني عمرو بشكل خاص.

تأتي هذه المبادرة لمواكبة رؤية المملكة 2030 وغرس حب الوطن والانتماء لترابه في قلوب النشء، وحرصاً على العناية بشجرة العرعر الجميلة والمعمرة ذات الفوائد الكثيرة التي تتميّز بها منطقة عسير.

وتمثل المبادرة تعبيراً عن حب الوطن وشحذا للهمم وبفخر تحلق بالنشء للقمم.

جدير بالذكر أنه تم تفعيل غرفة العمليات للإشراف والمتابعة من قِبل مدير التعليم وقيادات الإدارة والتواصل مع جميع المشاركين بتقنية البث المباشر.

وتشارك في الفعاليات البلديات ومكاتب البيئة والزراعة والمياه والدفاع المدني والجهات المعنية مع ‎"تعليم النماص".

من جهة أخرى، توجّه مشرفو ومشرفات الإدارة حسب خطة منظمة؛ لمتابعة الفعاليات في المدارس ومشاركة القادة والمعلمين والطلبة هذه الفرحة في يوم الوطن المجيد.

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