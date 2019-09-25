شرح كيفية التسجيل في ” قياس ” المعلمين 1441_2019 موقع قياس المعلمين مواعيد التقديم على...

يتابع معكم موقع عرب نيوز كل جديد حول ما ينشر عم موقع قياس المعلمين حيث فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني واليوم نوضح لكم شرح استخدام الموقع من كيفية التسجيل مع تقديم رابط مباشر لمن يرغب في التسجيل بقياس المعلمين ممن ينطبق عليهم الشروط التي سنوضحها في المقال تابعونا في السطور التالية.

موعد تسجيل اختبار كفايات المعلمين

تم الإعلان منذ أيام قليلة من قبل مركز قياس عن بداية موعد التسجيل لاختبارات المعلمين على الوظائف التعليمية لعام 1441 والذي تقدمه إدارة مركز قياس بحسب معايير مطلوبة من قبل المركز وعن مواعيد التسجيل المبكر فهي:_

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من 16 ديسمبر إلى20 أكتوبر 2019 (رجال).

الفترة الثانية للاختبارات من 22 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2019 (رجال).

النساء من 24 ديسمبر إلى 20 أكتوبر 2019 .

من 22 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2019 ( نساء).

رابط التسجيل قياس المعلمين

يعقد اختبارات قياس المعلمين في كافة المدن السعودية والتسجيل متاح من خلال الرابط بشرط أن يكون المتقدم من الخرجين أو على وشك التخرج من الجامعة وأن لا يتأخر عن مواعيد التقديم لاختبارات قياس للمعلمين المعلنة حتى لا يكون تقديم متأخر ولا ينظر في الورق، لا يسمح بالتقدم للاختبارات أكثر من مرة في نفس العام ولكن يسمح في الأعوام التالية.

آخر تحديث بشأن موعد الاختبارات لقياس المعلمين والمعلمات