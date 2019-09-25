شاهد: الإعلامي أحمد الشقيري يعود مرة أخري

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،اليوم الأربعاء، وسم الإعلامي السعودي أحمد الشقيري الذي انتشر خلال الأيام القليلة الماضية نبأ وفاته إلا أنه خرج ليكشف كذب تلك الشائعات.

وخرج الإعلامي السعودي ليكشف كذب تلك الشائعات، بالرغم من كون تلك الشائعة أثارت الكثير من الجدل بين الشباب لأن غالبيتهم يتخذون من الشقيري نموذجا لهم يجب الاقتداء به على مدار سنوات كثيرة.

وكان أحمد الشقيري واحدًا من الوجوه الإعلامية التي قدمت برامج للشباب، سلاسل من الكتب التي نقل فيها تجاربه مع الشباب، عن طريق تلك الكتب، ليستعرضها فيما بعد في برنامجه خواطر.

وفي وقت سابق، ادعى موقع (سبق) السعودي، أن الإعلامي أحمد الشقيري توفي في مستشفى ”الأطباء المتحدون" بمدينة جدة بعد نقله إليها ليلة أمس بعد شعوره بنوبة قلبية، ولكن لم يتأكد هذا نبأ وفاة الشقيري على وسائل الإعلام الرسمية أو الحسابات الخاصة به.

والإعلامي أحمد الشقيري يبلغ من العمر 46 عاما ظهر صيته في عدة برامج قدمها عبر الإذاعات وقنوات التلفزة والمواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي، ومن أبرز هذه البرامج برنامج خواطر الذي حقق نجاحا كبيرا.