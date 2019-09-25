الحياة الفطرية: القبض على أشخاص دخلوا محمية التيسية وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر حية

تمكنت قوات حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية في محمية “التيسية” شمال غرب منطقة الرياض، من ضبط عدد من مخالفي نظام صيد الحيوانات الطيور البرية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس (الثلاثاء)، أنه تم ضبط مخالفين أقدموا على الدخول المتعمد محمية التيسية، وقد عُثر بحوزتهم على أسلحة نارية وذخائر حية، ومجموعة من الطيور.

وأكدت أنه على الفور تم القبض على الأشخاص المخالفين وضبط ما بحوزتهم، وتسليمهم إلى الجهات المعنية .