تمكنت قوات حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية في محمية “التيسية” شمال غرب منطقة الرياض، من ضبط عدد من مخالفي نظام صيد الحيوانات الطيور البرية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس (الثلاثاء)، أنه تم ضبط مخالفين أقدموا على الدخول المتعمد محمية التيسية، وقد عُثر بحوزتهم على أسلحة نارية وذخائر حية، ومجموعة من الطيور.
وأكدت أنه على الفور تم القبض على الأشخاص المخالفين وضبط ما بحوزتهم، وتسليمهم إلى الجهات المعنية .
كانت هذه تفاصيل خبر الحياة الفطرية: القبض على أشخاص دخلوا محمية التيسية وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر حية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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