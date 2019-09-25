القيادة تُهنئ الرئيس عبدربه منصور هادي بذكرى 26 سبتمبر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية اليمنية، عبدربه منصور هادي، بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق بموفور الأمن والاستقرار. كما أرسل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس اليمني، بذات الذكرى. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

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