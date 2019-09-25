الحصيني: انتهاء التأثيرات المباشرة لـ«هيكا» وهطول أمطار متفاوتة على الغرب

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية «هيكا»، متوقعًا هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من الربع الخالي وغرب المملكة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية هيكا.. وتبقى التأثيرات غير المباشرة؛ حيث ما زالت الفرصة موجودة لتشكّل سحب ممطرة على أجزاء من سلطنة عمان والإمارات، مع اندفاع كمية جيدة ناحية أجزاء من الربع الخالي وجنوب المملكة، وبالتالي متوقع هطول أمطار متفاوتة عليها».

وأمس الثلاثاء، توقَّع الحصيني تحوّل الحالة المدارية فوق بحر العرب من إعصار إلى عاصفة بمجرد وصولها سواحل عمان، مشيرًا إلى أن المملكة سوف تتأثر بها على أقصى الجنوب وجنوب الشرق.

وقال الحصيني- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن العاصفة المدارية «هيكا» في بحر العرب، تحوّلت إلى إعصار من الدرجة الأولى، وهو يقترب من السواحل الجنوبية الشرقية من سلطنة عمان، متوقعًا ضعف الحالة المدارية وتحوّلها إلى عاصفة بمجرد وصولها سواحل عمان، مع رياح عاصفة وأمطار من متوسطة إلى غزيرة جدًّا، وجريان الأودية.