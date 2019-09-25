«الجوازات»: الاستحقاق المالي في «نظام سداد» يكون مقدَّمًا ولا يُستَرَد

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، أن نظام الاستحقاق المالي في نظام سداد، مقدم وغير مُسْتَرَدٍّ.
جاء ذلك ردًا على استفسار تلقته «مديرية الجوازات» من أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بشأن إذا ما كانت رسوم التابعين «المرافقين» مستردة في حال الخروج النهائي لرب الأسرة.
وردت المديرية بأن نظام الاستحقاق المالي في نظام سداد مقدم وغير مسترد.
ويتيح موقع «أبشر» مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية منها استعلام رسوم المرافقين، واستعلام التأشيرات، كما تتيح أيضًا الاستعلام عن العمالة المنزلية.
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