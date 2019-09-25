تنفيذ القتل تعزيرًا في مهرّب حبوب الإمفيتامين المحظورة بالمنطقة الشرقية

نفَّذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم القتل تعزيرًا بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة في المنطقة الشرقية، وأشارت الوزارة «حسب وكالة الأنباء السعودية»، إلى أنه تم القبض على عمار عبدالعزيز منصور علي حسن «بحريني الجنسية»؛ أثناء قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأضافت: أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه .

وأكَّدت وزارة الداخلية للجميع، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.