بيان من السفارة السعودية في سريلانكا بخصوص قرار «النقاب»

أكدت السفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية سريلانكا، أنه تم رفع حظر النقاب بشكل رسمي داخل سيرلانكا، جاء ذلك التأكيد عبر الحساب الرسمي للسفارة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ويأتي هذا القرار بعد قرار حظر النقاب في سيرلانكا منذ 5 أشهر؛ حيث قررت السلطات هناك حظر ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة في أعقاب الهجوم الذي استهدف كنائس وفنادق في الواحد وعشرين من أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 250 شخصًا.

وحينها، أشار الرئيس ميثريبالا سيريسينا، إلى أنه لجأ لقانون الطوارئ لإقرار الحظر، مؤكدًا أن أي غطاء للوجه يعيق التعرف على الهوية يصبح ممنوعًا لأسباب أمنية.

وفي ذلك الوقت، أصدرت السفارة في سريلانكا، بيانًا، طالبت فيه المواطنين السعوديين المقيمين في سريلانكا، بعدم وضع غطاء الوجه التزامًا بقانون الطوارئ الذي فرضته السلطات السريلانكية ابتداء من 29 أبريل الماضي.