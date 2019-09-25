«الأرصاد» تحدّد خريطة الأمطار الرعدية والرياح المثيرة للغبار والضباب

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لأمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة- في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إن منطقتي المدينة المنورة «ينبع»، ومكة المكرمة «القنفذة، الليث، جدة، ورابغ»، تشهد تكوُّن ضباب يُصاحبه تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح سطحية.

وتنشط رياح سطحية وأتربة مثارة، يُصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على مناطق المدينة المنورة «العيص، العلا، بدر، وينبع»، وتبوك «الوجه، أملج، وضباء»، وحائل «الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، وموقق»، والحدود الشمالية «عرعر، ورفحاء»، ونجران «نجران»، وعسير «بيشة، وتثليث»، والرياض «الخرج، الدوادمي، العاصمة الرياض، حوطة بني تميم، ووادي الدواسر»، وتستمر حتى السابعة مساءً.

فيما تهطل أمطار رعدية يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، على مناطق مكة المكرمة «أضم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، وميسان»، والباحة «الحجرة، العقيق، بلجرشي، وبني حسن»، وعسير «أبها، المجاردة، الحرجة، النماص، بلقرن، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيد، ظهران الجنوب، ومحايل»، وجازان «أبوعريش، الدائر، العارضة، صامطة، وفيفا»، وتستمر حتى التاسعة مساء.

Advertisements

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها لطقس غدٍ الأربعاء، متوقعة أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات «جازان، الباحة، مكة المكرمة، وعسير».

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن هناك استمرارًا لتوقعات تكوُّن الضباب، خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «نجران، الرياض، حائل، والحدود الشمالية».