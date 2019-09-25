المرشحات لوظائف إدارية في المؤسسة العامة للحبوب

رابط أسماء المرشحات أعلنت ‏⁧المؤسسة العامة للحبوب عن أسماء المرشحات لشغل الوظائف⁩ الإدارية، عبر ودعت المؤسسة المرشحات إلى مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية (إدارة التوظيف والتواصل الداخلي) الدور الثاني، لإستكمال إجراءات التعيين و مباشرة العمل، مصطحبات الوثائق المطلوبة للتوظيف. وأعلنت أرقاما لمزيد من المعلومات حيث يمكن الاتصال على الرقم: ( 0112103333 تحويله "2555 /2666 /2999 /2525" ).



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