السعودية اليوم / "موقف المسلم من الفتن ".. محاضرة دينية بـ"دعوي عرعر"



عرعر 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بعرعر التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، محاضرة دينية بعنوان "موقف المسلم من الفتن "، وذلك في مقر الضيافة بالفرع.

وقدم مركز الدعوة والإرشاد بعرعر الدعوة للجميع في حضورها والاستفادة منها.

// انتهى //

13:51ت م

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