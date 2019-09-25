السعودية اليوم / انعقاد المؤتمر العربي الثامن لرؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية بتونس



تونس 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية اليوم، المؤتمر العربي الثامن لرؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية،وجامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان في كلمة بالمناسبة على ضرورة تعزيز اللحمة بين أجهزة الأمن العربية، مشيرًا إلى أن الرابح الأساسي من تضحيات رجال الشرطة والأمن هو المجتمع بأفراده وفعالياته المختلفة ومن البديهي أن تكون الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتعزيز أوجه الرعاية المقدمة لمنسوبي أجهزة الشرطة العربية مدعومة من طرف المواطنين وفعاليات المجتمع المدني.

وأضاف كومان أن التفاعل الإيجابي مع رجال الشرطة وتقدير تضحياتهم في سبيل الوطن والمواطن وتوفير الدعم اللازم لهم يمثل أكبر حافز لأداء الواجب وأقوى عامل لتخفيف المعاناة.

وناقش المؤتمر عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من بينها، آلية تبادل الزيارات بين العاملين في إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية العربية، ودليل استرشادي عربي بأسماء واختصاصات مراكز علاج المصابين من رجال الشرطة والأمن.

كما استعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال الرعاية المقدمة لشهداء وجرحى منتسبي أجهزة الشرطة والأمن العرب وأسرهم، ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية.

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13:45ت م

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