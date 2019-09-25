اليوم الوطني / مركز النخيل والتمور بالأحساء يحتفل باليوم الوطني الـ 89



الأحساء 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

نظم مركز النخيل والتمور بالأحساء أمس، فعالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للملكة، بحضور مدير عام المركز المهندس خالد بن سعد الحسيني ومنسوبي المركز، وذلك بقاعة النخيل بمقر المركز بالأحساء.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها قدم مدير عام مركز النخيل والتمور المهندس الحسيني كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ودور المغفور له الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود " رحمه الله " في توحيد المملكة الذي سار على نهجه أبناءه البررة -رحمهم الله- وغفر لهم جميعاً، إلى العهد الزاهر الميمون الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في مواكبة التطور والنماء في المجالات الاقتصادية والسياسة والبيئية في مملكتنا الحبيبة.

وتفاعل الحضور مع العرضة

// انتهى //

13:45ت م

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الأحساء 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسنظم مركز النخيل والتمور بالأحساء أمس، فعالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للملكة، بحضور مدير عام المركز المهندس خالد بن سعد الحسيني ومنسوبي المركز، وذلك بقاعة النخيل بمقر المركز بالأحساء.وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها قدم مدير عام مركز النخيل والتمور المهندس الحسيني كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ودور المغفور له الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود " رحمه الله " في توحيد المملكة الذي سار على نهجه أبناءه البررة -رحمهم الله- وغفر لهم جميعاً، إلى العهد الزاهر الميمون الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في مواكبة التطور والنماء في المجالات الاقتصادية والسياسة والبيئية في مملكتنا الحبيبة.وتفاعل الحضور مع العرضة السعودية التي أقيمت احتفالاً بهذه المناسبة السنوية التي تعد فرحة لكل مواطن سعودي.// انتهى //13:45ت م0116

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