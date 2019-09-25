

بريدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

احتفت الجمعية الخيرية لرعاية الإيتام ببريدة "أبناء" أمس، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية، و١٢٠ من الأبناء الأيتام، وذلك في مقر مركز طموح التابع للجمعية.

وتوشحت قاعة الاحتفال باللباس الوطني الأخضر وتزينت بالأعلام الخضراء والعبارات الوطنية الجميلة النابعة من قلوب الأبناء الصادقة حباً وعشقاً لوطنهم الجميل.

واستهل الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لرئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن محمد البليهي تحدث فيها عن أهمية هذا اليوم في تاريخ المملكة وسبب احتفال المملكة فيه، داعياً الأبناء للعمل بمهمة ونشاط لتحقيق أهدافهم وأهداف وطنهم حتى يصلوا به إلى القمة.

إثر ذلك توالت فقرات الحفل بأوبريت وطني، ومسيرة وطنية للأبناء وهم يحملون شعارات وطنية، إضافة لمجموعة من الفعاليات الوطنية، منها رسم الهوية الوطنية لهذا الْيَوْمَ وتلوينها.

// انتهى //

13:42ت م

0115





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / "جمعية أبناء" تحتفي باليوم الوطني الـ 89 للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.