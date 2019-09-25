اليوم الوطني / دار الرعاية الاجتماعية بالدمام تحتفي باليوم الوطني الـ 89



الدمام 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت دار الرعاية الاجتماعية بالدمام التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أمس، باليوم الوطني الـ 89 تحت شعار " همة حتى القمة"، وذلك في قسمي الدار الرجالي والنسائي.

وتضمن الحفل وصلات إنشادية، وأهازيج وطنية، وتوزيع هدايا تذكارية وأعلام، وغيرها من الفعاليات.

وهنأ مدير الدار فهد بن راشد العميره القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه نعم الأمن والأمان والازدهار.

بدورها أشارت رئيسة القسم النسائي بالدار حنان بنت معيض حصوصه إلى أن هذه الاحتفالات تجسد مشاعر الحب والولاء التي يكنها الجميع لوطنهم الغالي في يوم توحيده.

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13:42ت م

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