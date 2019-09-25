اليوم الوطني / موظفو إدارة الأبواب بالمسجد الحرام يرتدون الوشاح الأخضر احتفاءً باليوم الوطني 89



مكة المكرمة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

قام موظفو إدارة الأبواب بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بارتداء الوشاح الأخضر أثناء أداء مهماتهم بالمسجد الحرام ضمن مبادرات الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 .

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي أن ما قام به منسوبو الإدارة يعبر عن مدى حبهم لهذا الوطن المعطاء وولاة أمره الميامين، وتضامنا مع ما يقيمه الشعب السعودي من احتفالات بهذه المناسبة الغالية.

من جانبه أكد مدير إدارة الأبواب فهد الجعيد أن مناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين غالية على قلوب الجميع, لافتا النظر إلى أن الاحتفاء بيوم الوطن هو احتفاء بما تقدمة القيادة الرشيدة من جهود مستمرة للاهتمام بالمواطن السعودي وتسخير الإمكانات كافة لخدمته ورفاهيته، سائلا الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين.

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13:40ت م

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