السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة والمحطة الخامسة لقطار الحرمين



جدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، نظير تفضله - حفظه الله -، بافتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية خطية: "يسرني ويشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم خالص الشكر والامتنان لتفضلكم بتدشين مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة والمحطة الخامسة لقطار الحرمين".

وأضاف سموه: "إن هذا الإنجاز الحضاري التنموي يعكس اهتمامكم ــ حفظكم الله ــ ، وسمو ولي عهدكم الأمين بتعزيز مكانة المملكة العربية

وختم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة بالقول: "يتزامن تدشينكم ــ حفظكم الله ــ لهذا المشروع الرائد مع اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية ليؤكد المضي قدماً نحو النماء والبناء فـي مملكتنا الغالية ، سائلاً الله أن يطيل فـي عمركم، ويجعلكم ذخراً للأمتين العربية والإسلامية، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها فـي ظل قيادتكم الحكيمة".

// انتهى //

13:39ت م

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جدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، نظير تفضله - حفظه الله -، بافتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية خطية: "يسرني ويشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم خالص الشكر والامتنان لتفضلكم بتدشين مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة والمحطة الخامسة لقطار الحرمين".وأضاف سموه: "إن هذا الإنجاز الحضاري التنموي يعكس اهتمامكم ــ حفظكم الله ــ ، وسمو ولي عهدكم الأمين بتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عالمياً كدولة مؤثرة فـي صناعة الطيران المدني الدولي، كما يعمل على إيجاد بيئة حديثة ومتطورة لخدمة ضيوف الرحمن محققاً بذلك رؤية المملكة الطموحة 2030".وختم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة بالقول: "يتزامن تدشينكم ــ حفظكم الله ــ لهذا المشروع الرائد مع اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية ليؤكد المضي قدماً نحو النماء والبناء فـي مملكتنا الغالية ، سائلاً الله أن يطيل فـي عمركم، ويجعلكم ذخراً للأمتين العربية والإسلامية، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها فـي ظل قيادتكم الحكيمة".// انتهى //13:39ت م0111

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