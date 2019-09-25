السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد والمحطة الخامسة لقطار الحرمين



جدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، بمناسبة افتتاحه - أيده الله -، لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد .

وقال الأمير خالد الفيصل في برقية خطية "يسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة، أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وافتتاح المحطة الخامسة لقطار الحرمين لرفع الطاقة الاستيعابية في صالات القدوم والمغادرة للمطار، باستخدام التقنية الحديثة والمتطورة لراحة المسافرين بشكل عامٍ والحجاج والمعتمرين بشكل خاص وفق رؤية المملكة 2030 لصرحٍ حضاري يحمل اسم المؤسس - طيب الله ثراه- ".

وأضاف سموه: "يواكب المشروع النهضة الحضارية التي تشهدها بلادنا الغالية في عهدكم الزاهر الميمون في الوقت الذي يسعد فيه كل مواطن باليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية

وختم الأمير خالد الفيصل بالقول: "حفظكم الله سيدي، وأمد في حياتكم الغالية قائداً ورائداً لمسيرة الخير والعطاء والازدهار والبناء خادماً للحرمين الشريفين، وسنداً للإسلام والمسلمين".

// انتهى //

13:34ت م

0108



جدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، بمناسبة افتتاحه - أيده الله -، لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد .وقال الأمير خالد الفيصل في برقية خطية "يسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة، أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وافتتاح المحطة الخامسة لقطار الحرمين لرفع الطاقة الاستيعابية في صالات القدوم والمغادرة للمطار، باستخدام التقنية الحديثة والمتطورة لراحة المسافرين بشكل عامٍ والحجاج والمعتمرين بشكل خاص وفق رؤية المملكة 2030 لصرحٍ حضاري يحمل اسم المؤسس - طيب الله ثراه- ".وأضاف سموه: "يواكب المشروع النهضة الحضارية التي تشهدها بلادنا الغالية في عهدكم الزاهر الميمون في الوقت الذي يسعد فيه كل مواطن باليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية ".وختم الأمير خالد الفيصل بالقول: "حفظكم الله سيدي، وأمد في حياتكم الغالية قائداً ورائداً لمسيرة الخير والعطاء والازدهار والبناء خادماً للحرمين الشريفين، وسنداً للإسلام والمسلمين".// انتهى //13:34ت م0108

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد والمحطة الخامسة لقطار الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.