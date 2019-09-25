السعودية اليوم / مقتل 6 أشخاص بهجوم مسلح شمال غرب باكستان



إسلام آباد 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

قتل ستة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون جراء هجوم مسلح استهدف سيارة لشركة تعمل على التنقيب عن النفط والغاز في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لشركة "ماري" التي تعمل على التنقيب عن النفط والغاز في وزيرستان ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة من موظفي الشركة واثنين من رجال القوات شبه العسكرية المأمورة بحماية المشاريع الحكومية في تلك المنطقة.

وأضافت أن الهجوم أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح بينهم أربعة من رجال الأمن، مشيرة إلى أن المسلحين فروا من الموقع، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤليتها عن الهجوم.

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13:31ت م

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