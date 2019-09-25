السعودية اليوم / شرطة الرياض تُلقي القبض على منتحل صفة مندوب إحدى شركات التأمين // للصحف//



الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطن للنصب والاحتيال من قبل شخص انتحل صفة مندوب مبيعات لإحدى شركات التأمين، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المُدّعى عليه، وهو مقيم أردني الجنسية، في العقد الرابع من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بقيامه بالنصب والاحتيال على عددٍ من الأشخاص، وتزوير سندات قبض باسم إحدى شركات التأمين، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

//للصحف// // انتهى //

13:31ت م

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