السعودية اليوم / سمو أمير نجران يؤكد أهمية تبادل التجارب بين المجالس البلدية بالمناطق



نجران 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المجالس البلدية بالمناطق، في تعزيز سبل الرقابة على الخدمات البلدية، وتعدد المقترحات والآراء التي تضمن رفع كفاءة الأجهزة المعنية، لتقديم خدمة أمثل للمواطن الكريم.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، وفد المجلس البلدي بمحافظة الأحساء، يتقدمهم رئيس المجلس، الدكتور أحمد بن حمد البوعلي.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى نتائج زيارة المجلس البلدي بالأحساء للمنطقة، وجولاته الميدانية، وآلية تنفيذ مهام المجلس.

وأعرب الدكتور البوعلي عن شكره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، وعلى حرص المجلس البلدي بنجران على توثيق التعاون والتنسيق.

حضر اللقاء رئيس المجلس البلدي بنجران، علي بن صالح قميش وأعضاء المجلس.

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13:30ت م

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