 اليوم الوطني / الإدارات الخدمية بجدة تُشارك في الاحتفاء بيوم الوطن الـ 89 للمملكة / إضافة أولى واخيرة



جدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

احتفت عدد من الإدارات الحكومية بمحافظة جدة والمراكز التابعة لها أمس، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وسط حضور منسوبيها والأهالي, من خلال إقامة العديد من الأنشطة المنوعة، معبرين عن فخرهم، واعتزازهم بالمملكة قيادةً وشعباً, متمنين للمملكة دوام النمو والازدهار.

فقد أقامت أمانة محافظة جدة، بحضور معالي الأمين الأستاذ صالح بن علي التركي حفل خاص بالأطفال بمناسبة اليوم الوطني، قدّمت خلاله فرقة "استار الفنية"، وفقرات لبراعم الوطن، تعبر عن حبهم بهذه المناسبة بكل براءة، وقد قدم الأطفال أغنية وطنية استعراضية بعنوان "

كما نظمت بلدية ذهبان التابعة لأمانة جدة احتفالا بهذه المناسبة بعنوان "همة حتى القمة"، من خلال مبادرة "ازرع وطنك" بمشاركة 89 فريقاً تطوعياً بهدف زرع حب الوطن في نفوس أبنائه وتربية النشء على سلوك البناء والتعمير حتى يدرك قيمتهما، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية الملقاة على أبناء الوطن في المساهمة بتطوير وتعمير هذا الوطن الغالي.

فيما شاركت بلدية ثول الفرعية الأهالي فرحة يوم الوطن المجيد، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، ومراكز الاحياء.

وتضمنت المشاركة بعددٍ من الأنشطة المقامة على كورنيش ثول، من خلال عمل عقود الزينة والأعلام ، وإنارة مبنى البلدية بألوان علم الوطن، استشعارًا بأهمية الحدث ومكانة المناسبة، وتوزيع الهدايا على المواطنين والمقيمين في اليوم الوطني، إلى جانب فقرات شعبية وألعاب أطفال.

واحتفت كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة بيوم الوطن، بمركز الأنشطة التابعة لوكالة الكلية لشؤون المتدربين، بحضور عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريب ومنسوبي ومتدربين الكلية، عبر تقديم العديد من البرامج والفعاليات، منها: تنظيم مسابقة على صفحة الكلية بتويتر، وإعداد اللوحة الإلكترونية للمتدربين، لتسجيل كلمة بهذه المناسبة الوطنية الغالية وتقديم الدورات التدريبية للمجتمع للجمعيات والمؤسسات الغير ربحية، والعمل على الزيارات الخارجية للمستشفيات وتوزيع الهدايا للمسنين.

من جانب آخر احتفت مدارس الإدارة العامة للتعليم بجدة "بنين" و "بنات" بهذه المناسبة من خلال العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة من فقرات مسرحية وثقافية واستعراضية وقصائد وطنية ومعارض لأفضل ما ينتجه الطلاب والطالبات من أعمال فنية وأدبية وتقنية أعدت لهذه المناسبة.

وكان مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي قد دشن فعاليات احتفالية مدارس جدة باليوم الوطني الـ 89 ، التي اطلقها من مدرسة عرفات الثانوية.

واشتمل الاحتفال على عدد من الفقرات والعروض المرئية، إضافة لتقديم عدد من الطلاب فقرات باللغتين الصينية والإنجليزية ، وكذلك فيلم توعوي وطني بعنوان "احذر" كما دشن خلال الحفل الشعار الجديد للمدرسة.

// يتبع //

13:27ت م

0101 جدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساحتفت عدد من الإدارات الحكومية بمحافظة جدة والمراكز التابعة لها أمس، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وسط حضور منسوبيها والأهالي, من خلال إقامة العديد من الأنشطة المنوعة، معبرين عن فخرهم، واعتزازهم بالمملكة قيادةً وشعباً, متمنين للمملكة دوام النمو والازدهار.فقد أقامت أمانة محافظة جدة، بحضور معالي الأمين الأستاذ صالح بن علي التركي حفل خاص بالأطفال بمناسبة اليوم الوطني، قدّمت خلاله فرقة "استار الفنية"، وفقرات لبراعم الوطن، تعبر عن حبهم بهذه المناسبة بكل براءة، وقد قدم الأطفال أغنية وطنية استعراضية بعنوان " محمد بن سلمان نحبك"، نالت استحسان الحضور، فيما نظمت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الشؤون الصحية مبادرة للتبرع بالدم للجنود المرابطين بالحد الجنوبي التي شهدت تفاعلًا من منسوبي الأمانة تجاه هذه المبادرة النبيلة، التي حملت قيمًا إنسانية، واجتماعية، ووطنية.كما نظمت بلدية ذهبان التابعة لأمانة جدة احتفالا بهذه المناسبة بعنوان "همة حتى القمة"، من خلال مبادرة "ازرع وطنك" بمشاركة 89 فريقاً تطوعياً بهدف زرع حب الوطن في نفوس أبنائه وتربية النشء على سلوك البناء والتعمير حتى يدرك قيمتهما، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية الملقاة على أبناء الوطن في المساهمة بتطوير وتعمير هذا الوطن الغالي.فيما شاركت بلدية ثول الفرعية الأهالي فرحة يوم الوطن المجيد، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، ومراكز الاحياء.وتضمنت المشاركة بعددٍ من الأنشطة المقامة على كورنيش ثول، من خلال عمل عقود الزينة والأعلام ، وإنارة مبنى البلدية بألوان علم الوطن، استشعارًا بأهمية الحدث ومكانة المناسبة، وتوزيع الهدايا على المواطنين والمقيمين في اليوم الوطني، إلى جانب فقرات شعبية وألعاب أطفال.واحتفت كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة بيوم الوطن، بمركز الأنشطة التابعة لوكالة الكلية لشؤون المتدربين، بحضور عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريب ومنسوبي ومتدربين الكلية، عبر تقديم العديد من البرامج والفعاليات، منها: تنظيم مسابقة على صفحة الكلية بتويتر، وإعداد اللوحة الإلكترونية للمتدربين، لتسجيل كلمة بهذه المناسبة الوطنية الغالية وتقديم الدورات التدريبية للمجتمع للجمعيات والمؤسسات الغير ربحية، والعمل على الزيارات الخارجية للمستشفيات وتوزيع الهدايا للمسنين.من جانب آخر احتفت مدارس الإدارة العامة للتعليم بجدة "بنين" و "بنات" بهذه المناسبة من خلال العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة من فقرات مسرحية وثقافية واستعراضية وقصائد وطنية ومعارض لأفضل ما ينتجه الطلاب والطالبات من أعمال فنية وأدبية وتقنية أعدت لهذه المناسبة.وكان مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي قد دشن فعاليات احتفالية مدارس جدة باليوم الوطني الـ 89 ، التي اطلقها من مدرسة عرفات الثانوية.واشتمل الاحتفال على عدد من الفقرات والعروض المرئية، إضافة لتقديم عدد من الطلاب فقرات باللغتين الصينية والإنجليزية ، وكذلك فيلم توعوي وطني بعنوان "احذر" كما دشن خلال الحفل الشعار الجديد للمدرسة.// يتبع //13:27ت م0101 اليوم الوطني / الإدارات الخدمية بجدة تُشارك في الاحتفاء بيوم الوطن الـ 89 للمملكة / إضافة أولى واخيرة

فيما احتفى مجمع الأمل للصحة النفسية بجدة باليوم الوطني الـ 89، بحضور المشرف العام على المجمع الدكتور نواف الحارثي، ومشاركة منسوبي ومنسوبات المجمع والمرضى والمراجعين .

واشتمل الحفل على تكريم منسوبي المجمع المشاركين في الحد الجنوبي، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية والعديد من الفقرات المنوعة ، وفقرة فلكلور شعبي يعبر عن حب الوطن.

وعبرن منسوبات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة عن فرحتهن بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 "همة حتى القمة" بطابع خاص من خلال تصميم شعار اليوم الوطني وتزيينه على الزهور، بمشاركة الأسر والمتطوعات، وبعض مرضى المستشفى.

كما أطلقت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة عبر فروعها العديد من الفعاليات التوعوية والترفيهية بهذه المناسبة الغالية، يرافقها معارض تثقيفية بأضرار التدخين وعيادات متنقلة، شملت برامج ترفيهية وتثقيفية وجوائز وعروض الدرجات النارية وغيرها تحت شعار "همة حتى القمة"، فيما شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً تفاعلوا مع برامج الجمعية وأبدوا إعجابهم بها.

من جانبها شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة في فعاليات اليوم الوطني الـ 89 بتقديم خدمات ومساهمات عبر عدد من الفرق الإسعافية والتطوعية والطبية مجهزة تجهيزاً كاملا في مواقع الفعاليات الممتدة في الوجهة البحرية والكورنيش وميدان السارية وعدة مواقع أخرى بالمحافظة، وتمركز 25 فرقة إسعاف وفرق تطوعية في كل من المداخل الرئيسية لمواقع الفعاليات، وعدد 24 فرق طبية راجلة متطوعين ومتطوعات متجولة بفعاليات كورنيش جدة بكامل التجهيزات الطبية، وذلك لتقديم الرعاية الطبية الطارئة لرواد الفعالية.

// انتهى //

13:27ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.