السعودية اليوم / الأونروا تعلن عن توزيع مبالغ مالية على النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان



بيروت 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، أنها وزعت مبالغ مالية على النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان .

وأشار مكتب الأونروا في بيروت في بيان اليوم ، أن الوكالة وزعت مساعدات مالية على النازحين الفلسطينيين من سوريا لمساعدتهم على دفع إيجار منازلهم وتأمين الطعام والاحتياجات الحياتية اليومية.

وقدرت الأونروا تعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان بحوالي 28 ألف،وأشارت إلى أنهم يعانون من أوضاع معيشية قاسية.

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13:25ت م

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