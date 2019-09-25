شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودي: على المجتمع الدولي وضع حد لتصرفات إيران والان مع التفاصيل

أكد مجلس الوزراء السعودي ،أن الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه يعد تهديداَ للسلم والأمن الدوليين، وعدواناً غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي.

واكد المجلس في جلسته التي عقدت ، اليوم ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ان على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية.

كما أكد المجلس، أن قرار المملكة الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين .